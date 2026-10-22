Мужчина из Киева оформил пенсию и едва не оказался в тюрьме: что произошло

Мужчину наказали за фальсификацию документов при оформлении пенсии

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Дарницкий суд Киева вынес приговор мужчине, который с помощью фальшивой справки пытался стать пенсионером.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киева.

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Как действовала схема с поддельной справкой

Как установило судебное расследование, летом 2024 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом с целью изготовления поддельных документов, дающих право на получение пенсии по инвалидности. Он предоставил свои личные данные, после чего для него изготовили справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) от имени Одесской областной МСЭК.

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В документ внесены ложные сведения о том, что мужчине якобы присвоена II группа инвалидности (общее заболевание) сроком на один год. Справка заверена поддельными подписью председателя МСЭК и оттиском печати коммунального учреждения.

В июле 2024 года обвиняемый с помощью квалифицированной электронной подписи подал заявление о назначении пенсии через веб-портал Пенсионного фонда Украины, а поддельный оригинал отправил по почте в Главное управление ПФУ в Ровенской области.

На основании этих документов ему должна была выплачиваться ежемесячная пенсия в размере 2 416 грн 95 коп. Однако довести свое намерение до конца мужчина не смог — сотрудники Пенсионного фонда выявили факт подделки документов.

Раскаяние и пожертвование в пользу ВСУ

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что у него были проблемы со здоровьем и из-за этого он решил оформить пенсию незаконным способом. Мужчина искренне раскаялся, заверил суд, что больше подобного не совершит, и представил квитанцию о добровольном перечислении средств на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и помощь ВСУ. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Решение суда

Дарницкий районный суд г. Киева признал мужчину виновным в:

ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины (завершенное покушение на мошенничество).

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд окончательно назначил наказание в виде 3 лет ограничения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Также на него возложены обязанности периодически являться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства.

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Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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