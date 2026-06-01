Мужчина из Львова придумал, как стать пенсионером и выехать за границу: он вернулся в Украину и получил "сюрприз"

Мужчину осудили за оформление пенсии по инвалидности

Галицкий районный суд города Львова объявил обвинительный приговор местному жителю, который с помощью поддельной «Справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией» незаконно оформил себе социальные выплаты и выехал за пределы Украины в период действия военного положения. Мужчина получал деньги из государственного бюджета, хотя вообще не проходил никаких медицинских обследований.

Как мужчина оформил пенсию и выехал за границу

Как установил суд при рассмотрении материалов дела, криминальная история началась в 2022 году. Обвиняемый уроженец села Монастырец Львовской области, который официально нигде не работал, умышленно решил незаконно оформить себе государственные выплаты и получить легальное основание для пересечения государственной границы. Для этого он предоставил свои полные персональные данные неустановленному следствием лицу для изготовления фальшивых медицинских документов.

Вскоре мужчина получил на руки заведомо поддельную «Справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией» серии 12 ААВ №619480 от 04.08.2022 года. В документе отмечалось, что ему якобы официально присвоена III группа инвалидности из-за общего заболевания. Справка была выписана от имени Сиховской межрайонной МСЭК КЗ ЛОР «Львовский областной центр медико-социальной экспертизы». При этом подсудимый точно знал, что никакого обследования в этом учреждении он никогда не проходил.

Уже 11 августа 2022 года мужчина пришел в Управление социальной защиты населения Городокской РГА и лично подал заявление №531 о назначении ему ежемесячной пенсии по инвалидности, добавив купленную справку МСЭК.

Впоследствии, 7 сентября 2022 года, житель Львовщины использовал этот фальшивый бланк на международном пункте пропуска «Шегини». Он предъявил его инспектору пограничной службы как законное основание для выезда из Украины во время мобилизации. В результате обмана мужчина беспрепятственно покинул страну и находился за границей почти семь месяцев — до 1 апреля 2023 года.

Мужчина обманывал Пенсионный фонд

На основании сфальсифицированных документов, которые Управление соцзащиты передало в Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области, мужчине официально назначили государственную пенсию.

Деньги регулярно и исправно поступали на его личный расчетный счет в АО «Ощадбанк». Следствие зафиксировало, что в период с 3 августа 2022 года по 30 сентября 2025 года подсудимый путем циничного обмана завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 19 644 гривны 52 копейки, причинив Пенсионному фонду прямой имущественный ущерб.

В судебном заседании подсудимый полностью и беспрекословно признал свою вину во всех инкриминируемых преступлениях. Он подтвердил фактические обстоятельства и рассказал, что решился на этот необдуманный шаг, потому что очень хотел поехать за границу к своей матери. Когда появилась нелегальная возможность быстро «купить инвалидность», он ею воспользовался, а заодно решил не отказываться и от ежемесячных пенсионных бонусов от государства. Мужчина осудил свое поведение, попросил прощения у суда и предоставил документы о том, что полностью вернул Пенсионному фонду все незаконно полученные им деньги.

Представитель потерпевшего — ГУ Пенсионного фонда во Львовской области направил в суд заявление с просьбой рассматривать дело без его участия, подтвердив, что материальный ущерб подсудимый возместил им до копейки и никаких претензий финансового характера к нему нет.

Как наказали жителя Львовщины

Суд квалифицировал действия мужчины сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 (пособничество в подделке официального документа), по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) и по ч. 1 ст. 190 (мошенничество).

Назначая вид наказания, коллегия судей учла, что мужчина ранее не был судим, исключительно положительно характеризуется по месту жительства и воспитывает двух несовершеннолетних детей. Один из малышей — 2023 года рождения — является инвалидом детства и нуждается в постоянном уходе из-за неудовлетворительного состояния здоровья. Смягчающими обстоятельствами признали искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию и возвращение денег бюджету.

Однако при вынесении приговора суд применил нормы статьи 49 и статьи 74 УК Украины относительно сроков давности. Все инкриминируемые статьи за подделку документов и использование справки МСЭК являются уголовными проступками, максимальное наказание за которые ограничивается ограничением свободы, а срок давности привлечения к ответственности за них составляет ровно 3 года.

Галицкий районный суд города Львова постановил:

Мужчину признать виновным в совершении уголовных проступков. За пособничество в подделке документов (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 УК) назначить штраф 5100 гривен и освободить от наказания в связи с истечением сроков давности. За использование поддельной справки МСЭК (ч. 4 ст. 358 УК) назначить штраф 850 гривен и освободить от наказания из-за истечения сроков давности. За мошенничество с государственными средствами (ч. 1 ст. 190 УК) назначить реальное наказание в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов, что составляет 32 000 гривен. Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу не избирать. Вещественное доказательство по делу — оригинал изъятого пенсионного дела ЛИЦО_3 — официально вернуть Главному управлению Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Апелляционная жалоба на приговор суда может быть подана во Львовский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

