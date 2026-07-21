Мужчина из Львова придумал, как трижды выехать за границу и получить от государства 112 тысяч гривен

Мужчина придумал, как получать пенсию и ездить за границу / © ТСН.ua

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Во Львове на 34 000 гривен оштрафовали мужчину, который незаконно оформил себе пенсию по инвалидности и трижды пересекал государственную границу.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

Поддельная справка и 112 тысяч гривен из бюджета

Как установило следствие, в апреле 2022 года обвиняемый, работающий супервайзером в частном предприятии, решил воспользоваться коррупционной схемой. Мужчина предоставил свои личные данные и, не проходя никаких медицинских обследований, получил поддельную выписку из акта освидетельствования Сиховской межрайонной МСЭК о якобы имеющейся у него III группе инвалидности.

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С этим поддельным документом он лично обратился в отделение Галицкого объединенного управления Пенсионного фонда Украины в г. Львове и оформил государственные выплаты.

В целом в период с апреля 2022 года по май 2026 года на его банковский счет были необоснованно выплачены 111 991,13 гривен пенсионных средств от государства.

Пересечение границы во время военного положения

Получив на основании поддельного акта МСЭК официальное «Свидетельство о статусе инвалида», мужчина неоднократно использовал его для выезда из Украины в личных целях, предъявляя его инспекторам пограничной службы.

Следствием зафиксировано как минимум три случая успешного пересечения границы:

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9 июля 2023 года — через таможенный пост «Смильница»;

1 июня 2024 года — через таможенный пост «Шегини»;

13 июня 2024 года— через таможенный пост «Рава-Русская».

Что подсудимый рассказал в суде

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Мужчина заявил о искреннем раскаянии, осудил свое поведение и полностью возместил Пенсионному фонду Украины всю сумму причиненного материального ущерба.

Приговор суда

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее не был судим, трудоустроен, содержит двоих несовершеннолетних детей и способствовал раскрытию преступлений.

Галицкий районный суд г. Львова постановил:

Признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Назначить наказание за мошенничество в виде штрафа в размере 34 000 грн, а за использование поддельных документов — 850 грн.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен .

Поддельное пенсионное удостоверение оставить в материалах уголовного производства.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

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