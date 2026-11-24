Мужчина придумал, как стать «пенсионером»

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Измаильский городской районный суд Одесской области признал виновным безработного жителя Болградского района, который с помощью искусственного интеллекта изготовил себе поддельное пенсионное удостоверение инвалида и загрузил его в электронное заявление на портале «Дия».

Об этом говорится в приговоре суда от 5 ноября 2026 года.

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Как с помощью смартфона и ChatGPT создали подделку

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года мужчина нашёл в интернете шаблон пенсионного удостоверения. Используя свой смартфон Realme и чат-бота искусственного интеллекта ChatGPT, он вписал в бланк вымышленную серию, дату выдачи и указал, что якобы является лицом с инвалидностью второй группы по общему заболеванию с пожизненным сроком действия (хотя на самом деле инвалидности у него не было и пенсию он не получал).

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После этого фигурант отправился в одну из типографий в Измаиле и распечатал поддельный документ, чтобы использовать его в личных целях.

Попытка подать документ в ЦНАП через приложение «Дия»

Поддельное удостоверение мужчина хранил при себе до мая 2026 года. 4 мая он пришел в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) Сафьяновского сельского совета Измаильского района, заполнил электронное заявление через портал «Дия» и загрузил к нему отсканированную копию поддельного пенсионного удостоверения.

Приговор суда

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа и использование заведомо поддельного документа). В ходе следствия обвиняемый беспрекословно признал свою вину, искренне раскаялся и согласился на рассмотрение дела в упрощенном производстве.

Измаильский городской районный суд постановил:

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признать мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений;

по совокупности правонарушений назначить ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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