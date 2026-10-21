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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина с Ровненщины снял на видео секс с женой и разослал его кумовьям: все закончилось неожиданно

В Остроге суд наказал мужчину, который из мести разослал кумовьям и знакомым порнографическое видео с бывшей женой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Мужчина разослал кумам пикантное видео

Мужчина разослал кумовьям пикантное видео / © pexels.com

На Ровненщине мужчину, который разослал кумовьям видео с сексуальными сценами со своей бывшей женой, приговорили к условному сроку.

Об этом говорится в приговоре Острожского районного суда Ровенской области.

Мужчина снял пикантное видео и разослал его знакомым

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в феврале 2025 года обвиняемый тайно от своей тогдашней супруги сделал на свой смартфон видеозапись интимного характера.

В апреле 2025-го между супругами возник конфликт. Желая отомстить, мужчина ночью отправил порнографическую видеозапись через Viber пяти лицам — общим знакомым и кумовьям семьи.

Реакция суда и позиция подсудимого

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что ему стыдно за свой поступок, а также отметил, что сейчас они с бывшей женой помирились и поддерживают дружеские отношения.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику по месту жительства. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Решение суда

Острожский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение порнографических материалов, совершенное повторно).

Судебный приговор предусматривает:

  • Наказание: 3 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением кино- и видеопродукции, сроком на 3 года.

  • Испытательный срок: на основании ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

  • Обязанности: регулярно являться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

  • Процессуальные расходы: с обвиняемого взыскано в пользу государства 7 131 грн 20 коп. за проведение судебных искусствоведческих экспертиз.

  • Специальная конфискация: мобильный телефон Redmi Note 13, который служил орудием совершения преступления, изъят в собственность государства.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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