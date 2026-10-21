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Мужчина с Ровненщины снял на видео секс с женой и разослал его кумовьям: все закончилось неожиданно
В Остроге суд наказал мужчину, который из мести разослал кумовьям и знакомым порнографическое видео с бывшей женой.
На Ровненщине мужчину, который разослал кумовьям видео с сексуальными сценами со своей бывшей женой, приговорили к условному сроку.
Об этом говорится в приговоре Острожского районного суда Ровенской области.
Мужчина снял пикантное видео и разослал его знакомым
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в феврале 2025 года обвиняемый тайно от своей тогдашней супруги сделал на свой смартфон видеозапись интимного характера.
В апреле 2025-го между супругами возник конфликт. Желая отомстить, мужчина ночью отправил порнографическую видеозапись через Viber пяти лицам — общим знакомым и кумовьям семьи.
Реакция суда и позиция подсудимого
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что ему стыдно за свой поступок, а также отметил, что сейчас они с бывшей женой помирились и поддерживают дружеские отношения.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику по месту жительства. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.
Решение суда
Острожский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение порнографических материалов, совершенное повторно).
Судебный приговор предусматривает:
Наказание: 3 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением кино- и видеопродукции, сроком на 3 года.
Испытательный срок: на основании ст. 75 УК Украины осужденный освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.
Обязанности: регулярно являться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
Процессуальные расходы: с обвиняемого взыскано в пользу государства 7 131 грн 20 коп. за проведение судебных искусствоведческих экспертиз.
Специальная конфискация: мобильный телефон Redmi Note 13, который служил орудием совершения преступления, изъят в собственность государства.