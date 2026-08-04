Мужчина из Тернопольской области несколько раз насиловал 11-летнюю племянницу: его объяснения вызвали шок

Мужчина в Тернопольской области изнасиловал ребенка / © Freepik

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В Тернопольской области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 11-летнюю племянницу. Во время допроса на полиграфе он заявил, что вступал в интимную связь с ребенком, потому что «она "некровная" дочь его родного брата».

Об этом говорится в приговоре Подгаецкого районного суда Тернопольской области.

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Как разоблачили педофила

Согласно материалам судебного дела, обвиняемый с 2019 года проживал под одной крышей в одном из сел Тернопольской области вместе со своей гражданской женой (вдовой его покойного родного брата) и ее детьми. Девочка воспринимала мужчину как «безопасного взрослого» — отчима и родного дядю.

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Преступления носили систематический характер:

Весна 2023 года: находясь с 11-летней падчерицей на рыбалке на берегу реки Золотая Липа, воспользовавшись отсутствием взрослых и беспомощным состоянием ребенка, злоумышленник впервые вступил с ней в половой акт. Впоследствии подобные эпизоды повторялись. Злоумышленник заставлял ребенка спать в одной постели, принуждал к интимным прикосновениям, запугивал и запрещал рассказывать об этом матери. Март 2025 года: мужчина поцеловал девочку в шею, оставив подкожное кровоизлияние. Обучая ребенка «интимным отношениям», мужчина убеждал ее, что так выражается «любовь».

Увидев следы на шее дочери, мать обратилась в местный сельсовет. Специалисты службы по делам детей и психологи немедленно привлекли полицию.

Показания ребенка и доказательства в Instagram

Чтобы избежать повторной травматизации малолетней девочки, ее допрос проводился в Центре социально-психологической реабилитации детей по международной модели «Барнахус» в присутствии практикующего психолога.

Ребенок подробно и логично рассказала о преступлениях, отметив, что отчим покупал ей подарки, обещал приобрести дорогой смартфон (iPhone), контролировал ее передвижения и писал сообщения сексуального характера.

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Доказательная база обвинения:

Судебная лингвистическая экспертиза: специалисты проанализировали переписку в социальной сети Instagram, извлеченную из телефона девочки, и подтвердили факт сексуальных отношений между взрослым мужчиной и ребенком.

Судебно-психиатрическая экспертиза: подтвердила, что девочка не склонна к фантазиям, а пережитые события нанесли ей глубокую, хроническую психологическую травму.

Полиграф: во время опроса обвиняемый путался в показаниях и пытался убедить специалистов, что интимные отношения были «по обоюдному согласию», а ребенок «не является его кровным».

На судебном заседании обвиняемый не признал себя виновным в изнасиловании и сексуальном насилии.

«Он отрицает, что вступал в половой акт с ребенком или совершал в отношении нее сексуальное насилие. Считает, что она на него наговорила, потому что он обещал ей айфон, но не купил. Что касается совершения развратных действий в отношении малолетней потерпевшей, имевших место в марте 2025 года, обвиняемый признал свою вину частично, и сообщил, что он действительно целовал ребенка "по-настоящему", в том числе в шею, чтобы удовлетворить ее любопытство и показать, как это делается», — говорится в материалах дела.

Однако суд категорически отклонил такие версии защиты.

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Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Решение суда

Подгаецкий районный суд Тернопольской области признал мужчину виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет);

ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие в отношении малолетней);

ч. 2 ст. 156 (развратные действия в отношении малолетнего со стороны члена семьи).

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд окончательно назначил:

15 (пятнадцать) лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, сроком на 3 года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и обязал осужденного выплатить в пользу пострадавшего ребенка 300 000 гривен в качестве компенсации морального ущерба, которые будут направлены на ее долгосрочную психологическую реабилитацию.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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