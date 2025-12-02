Мужчина изображал из себя военного, чтобы выехать за границу: как это закончилось

Мужчина пытался выехать за границу, чтобы избежать мобилизации

Жовковский районный суд Львовской области 27 ноября 2025 года признал виновным гражданина Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины — использование поддельного документа. Мужчина пытался пересечь государственную границу, показав фальшивые документы военнослужащего.

Попытка незаконного выезда

Как установлено судом, 15 ноября 2025 года уроженец Закарпатья, прибыл в пункт пропуска «Рава-Русская-Гребенне» на Львовщине.

Обвиняемый, зная об ограничении на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период военного положения, предъявил работнику Государственной пограничной службы Украины заведомо поддельные документы, а именно:

Отпускной билет №678 от 14.11.2025.

Выписка из приказа №678 от 14.11.2025.

Военный билет серии НОМЕР_3 от 14.07.2024.

Указанные документы были якобы выданы «военной частью Национальной гвардии Украины» и содержали заведомо недостоверные сведения о пребывании подсудимого на службе и ежегодном основном отпуске, целью которого был заявлен выезд в г. Варшава, Республика Польша».

Признание вины и наказание

Дело рассматривалось в упрощенном производстве, поскольку подсудимый в присутствии защитника беспрекословно признал свою вину.

Суд квалифицировал его действия как уголовный проступок (ч. 4 ст. 358 УК Украины). При назначении наказания суд учел «искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию правонарушения как обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих обстоятельств не установлено».

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 грн. 00 коп.