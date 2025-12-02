ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Мужчина изображал из себя военного, чтобы выехать за границу: как это закончилось

Житель Закарпатья изображал из себя военного, чтобы выехать за границу, однако его разоблачили и наказали.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Мужчина пытался выехать за границу, чтобы избежать мобилизации

Мужчина пытался выехать за границу, чтобы избежать мобилизации

Жовковский районный суд Львовской области 27 ноября 2025 года признал виновным гражданина Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины — использование поддельного документа. Мужчина пытался пересечь государственную границу, показав фальшивые документы военнослужащего.

Попытка незаконного выезда

Как установлено судом, 15 ноября 2025 года уроженец Закарпатья, прибыл в пункт пропуска «Рава-Русская-Гребенне» на Львовщине.

Обвиняемый, зная об ограничении на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период военного положения, предъявил работнику Государственной пограничной службы Украины заведомо поддельные документы, а именно:

  • Отпускной билет №678 от 14.11.2025.

  • Выписка из приказа №678 от 14.11.2025.

  • Военный билет серии НОМЕР_3 от 14.07.2024.

Указанные документы были якобы выданы «военной частью Национальной гвардии Украины» и содержали заведомо недостоверные сведения о пребывании подсудимого на службе и ежегодном основном отпуске, целью которого был заявлен выезд в г. Варшава, Республика Польша».

Признание вины и наказание

Дело рассматривалось в упрощенном производстве, поскольку подсудимый в присутствии защитника беспрекословно признал свою вину.

Суд квалифицировал его действия как уголовный проступок (ч. 4 ст. 358 УК Украины). При назначении наказания суд учел «искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию правонарушения как обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих обстоятельств не установлено».

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 грн. 00 коп.

Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie