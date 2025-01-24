Мужчина категорически отказался получать повестку и избил знакомого: все закончилось неожиданно

Житель Хмельнитчины отказался получать повестку из-за "больных родителей". Через несколько дней он во время попойки избил знакомого.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Кроме того через несколько дней после общения с военными из ТЦК, он избил знакомого.

Об этом говорится в приговоре Белогорского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, житель Хмельницкой области 17 июля категорически отказался получать повестку от военных с ТЦК. Таким образом он уклонился от мобилизации. А уже 22 июля во время пьянки на берегу реки Горынь он избил знакомого.

На суде мужчина вину в уклонении от мобилизации признал частично. Он заявил, что "не хотел получать 17 июля 2024 года повестку и не явился 18 июля 2024 года в ТЦК для прохождения военной службы, поскольку не на кого было оставить своих больных родителей". Также подсудимый подтвердил, что во время распития алкоголя он ударил давнего знакомого, с которым был в неприязненных отношениях. Житель Хмельницкой области просил не наказывать его строго.

Работники ТЦК на суде подтвердили, что мужчина категорически отказался от мобилизации, что было зафиксировано на камеру.

Суд учел то, что по месту жительства житель Хмельницкой области характеризуется негативно. Он "нигде не работает, злоупотребляет алкогольными напитками, склонен к совершению хулиганских действий".

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 125, ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Приговор суда

Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

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