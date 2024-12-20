Мужчина, которого ТЦК и полиция "выкуривали" из автомобиля в Вышгороде, впервые рассказал детали

Водитель автомобиля, которого в Вышгороде пытались "выкурить" мужчины в военной форме (в соцсетях пишут, что это были вероятно представители ТЦК) и полицейские, впервые рассказал свою версию случившегося после того, как его остановили.

Об инциденте он рассказывает крайне взвешенно, хотя на видео можно увидеть, как после действий людей в военной форме крышу автомобиля на несколько секунд охватил огонь.

ТСН.ua нашел водителя этого автомобиля и пообщался с ним.

В комментарии для ТСН.ua водитель сказал, что категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия и сообщил, что не желает подробно рассказывать об обстоятельствах инцидента с "выкуриванием".

На предложение рассказать о случившемся водитель Антон сказал следующее: "Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет орден заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку".

На уточняющий вопрос о том, что же все-таки произошло, Антон рассказал следующее: "У меня есть свои жизненные проблемы, я приехал по личным делам в Вышгород. Мне нужно закрыть эти вопросы за пару дней и чтобы я не был на слуху. У меня есть больная мама, ей позвонили родственники, она переживает… Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Вышла такая случайность. Я не хочу, чтобы из этого делали теракт. Никто не стрелял, не было телесных повреждений. Просто была случайность".

На вопрос о том, будет ли он подавать жалобы, Антон ответил так: "Я со своими проблемами разберусь сам".

На событие уже отреагировали в Министерстве обороны и полиции Киевской области.

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины. Относительно инцидента в Вышгороде, зафиксированного на видео и распространенного в соцсетях, Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации", — отметили в ведомстве.



И добавили: "Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности. Спасибо гражданам за внимательность и сотрудничество".



О своей позиции заявила и полиция Киевской области. Напомним, люди в военной форме вместе с полицейским совершали движения, похожие на распыление газа в салон автомобиля. После появления огня на крыше машины, в которой находился водитель, один из тех, кто был одет в военную форму, громко расхохотался.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования двое работников полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей", — заявила полиция Киевской области.

На Киевщине мужчины в военной форме задули газом салон авто и подожгли его

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