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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина, которому более 50 лет, получил повестку и отказался от службы в тылу: он поплатился

В Украине осудили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации / © ТСН.ua

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации. Военный из ТЦК отметил, что подсудимому предлагали службу в западных областях Украины.

Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде житель Черкасской области вину отрицал. Он заявил, что «считает себя непригодным из-за ряда хронических заболеваний». Выводы ВВК мужчина не оспаривал.

Военный из ТЦК отметил, что подсудимый — это мужчина, которому более 50 лет и он должен был быть отправлен в учебный центр пограничников. В дальнейшем житель Черкасской области должен был служить в западных областях Украины.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации.

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