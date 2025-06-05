Мужчина, который болеет эпилепсией, получил две повестки и отказался от мобилизации: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Кировоградской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался ехать в учебный центр.

Об этом говорится в приговоре Новоархангельского районного суда Кировоградской области.

По данным суда, жителя Кировоградщины признали годным к несению военной службы «в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны».

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Мужчина дважды получил повестки, однако уклонился от мобилизации. Он пришел на пункт сбора, однако передумал ехать в учебный центр.

На суде житель Кировоградщины вину признал. Он отметил, что действительно получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за того, что около 10 лет болеет эпилепсией. В подтверждение своих слов он предоставил суду соответствующие документы.

«Приступы эпилепсии у него случаются три раза в воскресенье. Он не отказывается служить, но его состояние его здоровья не позволяет этого сделать. Также отмечал, что не смог явиться по повестке, поскольку были приступы эпилепсии. Искренне раскаивался в содеянном, просил строго не наказывать», — говорится в показаниях подсудимого.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам испытательного срока.

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Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину отрицал и заявил, что его сын уже служит.