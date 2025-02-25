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Мужчина, который был в "российском плену" получил повестку и отказался от мобилизации: какая причина

Мужчина, который был в "российском плену" получил повестку и отказался от мобилизации: какая причина

Переселенца из Херсона судили за уклонение от мобилизации / Фото: ТСН.ua

Мужчина на суде заявил, что во время оккупации он находился в "российском плену, из-за чего получил психологическую травму".

В Кировоградской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Новоархангельского районного суда Кировоградской области.

По данным суда, уроженец Херсонской области в августе 2024 получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "является внутренне перемещенным лицом из Херсонской области. На территории Новоархангельщины проживает с гражданской женой и ее ребенком, которые находятся на его иждивении около двух лет. Также отметил, что в период оккупации он находился в плену у россиян и держался в земляной яме около 37 дней, над ним издевались морили голодом и выбили все зубы, в результате чего он получил психологическую травму. Отметил, что не смог появиться в определении дни в военкомат поскольку его жене было плохо". 

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к трем годам испытательного срока. 

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорен руководитель фермерского хозяйства, который 2 года избегал мобилизации.

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