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Мужчина, который был в розыске ТЦК, получил повестку: как он избежал мобилизации и поплатился ли
Житель Одесской области категорически отказался от мобилизации. Что решил суд?
В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области.
По данным суда, жителя Одесской области в декабре 2024 года признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Однако он категорически отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.
На суде мужчина рассказал, что его на служебном авто на блокпосту остановили работники ТЦК, поскольку он был в розыске. Житель Одесской области утверждал, что его работа якобы предусматривает «бронирование». Мужчина также заявил о том, что его несколько дней продержали в ТЦК, где он прошел ВВК. Когда ему пытались вручить «боевую повестку», он отказался от службы в армии. Житель Одесской области убеждал суд, что у него есть проблемы со здоровьем и в гражданской жизни он «полезнее для своего государства».
В материалах суда указано, что мужчина не был «забронирован» по месту работы.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.