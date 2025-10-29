Мужчина, который ходил в военной форме, получил несколько повесток и отказался от мобилизации: как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил несколько повесток, однако отказался от мобилизации. По словам старосты села, это не мешало подсудимому 2022 года ходить в военной форме и не реагировать на замечания односельчан.

Об этом говорится в приговоре Куликовского районного суда Черниговской области.

По данным суда, мужчину еще в 2022 году признали годным к мобилизации. В апреле 2024 года ему дали повестку, однако житель Черниговщины отказался ее получать и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что «когда в 2022 году началась война, он добровольно пошел защищать свой район, неофициально присоединился к батальону, который стоял возле села, взял оружие в руки, занимался волонтерством, помогал людям. Когда пришла первая повестка в июле 2022 года, у него даже мысли такой не было, чтобы не пойти в ТЦК. В конце июля 2022 года он прошел ВЛК и встал на учет. Затем где-то через полгода позвонили из ТЦК и сказали явиться в ТЦК для прохождения службы. Он взял документы, что у него больная мать и заключение врачей, что ей нужна посторонняя помощь, поехал в ТЦК и написал там заявление на отсрочку».

Житель Черниговщины настаивал, что он не может служить, поскольку ухаживает за больной мамой, которая в 2024 году получила вторую группу инвалидности.

Староста села на суде рассказал, что он занимается оповещением призывников. Однако подсудимый игнорировал повестки, которые ему вручали. Также чиновник вспомнил, что люди рассказывали, что подсудимый «был волонтером в 2022 году, ходил в военной форме, они ему давали замечания, даже после того, когда военные, которые стояли у них в селе уехали, все равно ходил в военной форме».

Суд отметил, что мать мужчины получила вторую группу инвалидности уже после того, как он уклонился от мобилизации. Также известно, что мужчина официально работает в Нежине, тогда как его мать живет в селе, а потому суд сомневается, что он осуществляет постоянный уход за ней.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

