Мужчина, который упал на рельсы метро в Киеве, в крайне тяжелом состоянии в больнице

Мужчина, который упал на рельсы метро в Киеве, в крайне тяжелом состоянии в больнице

Сейчас врачи борются за его жизнь.

Сегодня, 25 мая, в столичном метро на станции метро Майдан Независимости мужчина 1993 года рождения упал на рельсы, его удалось спасти из-под вагона живого, но в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в КГГА журналистам ТСН.

Именно во время инцидента поезда ждал оператор ТСН, с десятками других людей он стал свидетелем события. Ему удалось зафиксировать кадры спасения пострадавшего. Его достали из-под вагона без сознания и с тяжелыми ранениями. Спасатели передали мужчину медикам, которые немедленно доставили пострадавшего в больницу.

Известно, что сейчас за его жизнь борются медики. Что стало причиной падения остается неизвестным, но предполагают, что мужчине от жары стало плохо.

Напомним, что около 9 утра именно в часы пик движение поездов срочно остановили.

За жизнь 30-летнего мужчины, который упал на рельсы метро в Киеве, борются врачи

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