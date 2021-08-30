Мужчина, который в Житомирской области посреди улицы убил незнакомую женщину, объяснил свой поступок

Мать подозреваемого рассказывает: она просила положить сына на лечение.

Убил случайную прохожую. В Житомирской области мужчина напал на женщину, которая стояла на улице и нанес ей смертельный удар в шею. После этого убийца скрылся, а потерпевшую медики спасти не смогли.

Об этом 30 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Тело женщины с ранением в шею обнаружили в центре Новоград-Волынского. Оказалось, что сюда она приехала из района, устраиваться на работу и именно ждала на встречу с работодателем. Тогда к ней подошел неизвестный и нанес удар. Родные погибшей и сегодня не могут поверить в то, что произошло — не сдерживают слез

Тетя убитой женщины рассказывает: ее племянница последние годы занималась хозяйством, имела скот и торговала на рынке. А недавно решила податься в город — нашла работу в ресторане, рядом с местом, где на нее напал мужчина.

"Сын ей говорил, что мама не езжай. Нигде не устраивайся. Сын ей помогал. А она уехала. Это она ждала администратора этого кафе", — говорит тетя покойной.

В селе ее ждали вечером с хорошими новостями, зато получили звонок от правоохранителей. Спасти пострадавшую медикам не удалось, с ней в селе накануне попрощались. Следователи — начали искать нападающего.

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Мужчину задержали через несколько часов. Свою вину он признал. Сегодня суд решил, что 2 месяца пока будет идти следствие подозреваемый будет находиться под стражей.

"Мужчина вел себя адекватно, отвечал на вопрос: с женщиной не знаком, но сообщил, что она пыталась отобрать у него дом", — говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.

Председатель суда говорит: ровно за два года до дня нападения мать мужчины обращалась в суд, чтобы ее сына, который имеет проблемы с психическим здоровьем, признали недееспособным.

"2 года назад лицо было признано недееспособным. 28 августа 2019", — говорит председатель Новоград-Волынского горрайонного суда Владимир Мозговой.

Сегодня после заседания мы встречаем мать подозреваемого возле суда. Она рассказывает: агрессия у ее сына начала внезапно возникать еще несколько лет назад — после того, как он съездил на заработки и побывал на войне

"Он бывает агрессивным, это отразилось на мне. Доходило до насилия. Если он во мне видел черта, то я не знаю, что он увидел в этой женщине", — говорит мать подозреваемого.

А в день убийства, говорит, пошла на работу, а когда вернулась сын был дома.

"Он ничего не говорил, я даже подумать не могла, что такое могло произойти", — добавляет женщина.

Женщина рассказывает: врачи выписывали сыну медикаменты, но она просила положить его на лечение.

"В соцслужбы ходила. Даже в союз АТО. Они мне посочувствовали и сказали, что сейчас такие законы, что ничего не могут сделать. Если бы врачи обратили внимание и отправили на лечение, этого бы не произошло", — говорит мать подозреваемого.

Сейчас мужчина под стражей, но вскоре его снова ждет психиатрическая экспертиза. Если мужчину признают вменяемым, он может провести за решеткой до 15 лет.

Напомним, в Житомирской области мужчина в сквере зарезал женщину.

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