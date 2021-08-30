Мужчина, который зарезал женщину в Новоград-Волынском, был недееспособным из-за проблем с психикой

Мужчина, который зарезал женщину в Новоград-Волынском, был недееспособным из-за проблем с психикой

Мать подозреваемого просила забрать его на лечение.

Два месяца под стражей проведет житель Житомирщины, который убил случайную прохожую. Такое решение сегодня принял Новоград-Волынский суд.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Произошло все в субботу в центре города. Женщина приехала в Новоград-Волынский устраиваться на работу, ждала на улице встрече с работодателем. Вдруг к ней подошел неизвестный и нанес удар в шею.

Спасти пострадавшую медикам не удалось, а ее обидчика искали несколько часов. В конце концов подозреваемого задержали — это местный житель, которого ровно за два года до убийства суд признал недееспособным из-за проблем с психическим здоровьем.

ТСН пообщалась с матерью подозреваемого, женщина рассказала, что накануне случившегося, у сына бывали приступы агрессии, поэтому она обращалась к социальным и медицинским службам с просьбой забрать его на лечение, но ответа не получала.

Новости Украины: житель Житомирской области, убивший прохожую, останется на 2 месяца под стражей

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