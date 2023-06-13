Мужчина купить билет в женское купе все же может, но есть нюансы: "Укрзализныця" разъяснила дальнейшие действия

В Украине запущен пилотный проект женских купе, купить билеты уже можно в мобильном приложении, говорится в ТСН.

"Ехать в одном купе с тремя мужчинами – не буду!" — такое сообщение в начале мая появилось в твиттере. В обществе завязалась оживленная дискуссия и наконец достигла своего апогея — теперь путешествовать можно только в женской компании.

Спрос на такую услугу возник из-за того, что далеко не все женщины чувствуют себя безопасно во время ночных поездок. Пока такая опция доступна только на четырех рейсах дальнего сообщения — два поезда будут идти из Киева, один — отправиться из Днепра, и еще один — из Харькова. "Это поезда, на которые есть жалобы, или согласно нашей аналитики, случались больше всего какие-то конфликтные ситуации", — пояснили в "Укрзализныце".

Приобрести билеты можно через мобильное приложение, продажи стартуют с 30 июня, их стоимость не будет отличаться от общей. Места для женщин с детьми до 6 лет в приложении промаркируют. "Если вдруг кто-то перепутал и мы увидим, что мужчина приобрел билет в женское купе — наш контактный центр будет звонить пассажиру и будет ему говорить, что это билет в женское купе и, к сожалению, мы не можем вас туда допустить", — объясняют в "Укрзализныце".

В поезде Трускавец-Днепр появилось женское купе. / Фото: ТСН

Также добавляют, что будут следить за спросом. На этапе "пилота" на каждый из маршрутов было выделено по три купе. Между тем, мнения на столичном вокзале разделились – кто-то инициативу поддерживает. “Женские вагоны – это очень удобно. Я не то, что гендерная какая-то, но это очень хорошо. И для мужчин, и для женщин – никто никому не мешает”, — говорит одна из пассажирок.

Некоторые откровенно не понимают зачем это делать. «Если бы другого выбора не было, а только женское купе – то да. А специально гоняться за таким билетом не стала бы”, — говорит другая пассажирка.

Идея создать отдельные места для женщин для Украины не нова — в июле 2020 года медийное пространство всколыхнула история Анастасии Луговой. В купе, где ехала девушка с сыном, ворвался неизвестный — избил ее и пытался изнасиловать. Молчать Настя не стала. “Когда я это заявила – мне стали писать многие женщины, что это не первый раз, что такое было. И сколько случаев – женщины боялись об этом сказать”, — рассказывает она.

"На самом деле, мне кажется, было бы хорошо, чтобы человек имел возможность выбирать и если человек чувствует, что для него это принципиально важным, он может выбрать эту опцию и купить билет в купе, где есть люди только его пола", — говорит психолог.

Усилить безопасность пассажиров — над этим сейчас работают в "Укрзализныце". Новые вагоны уже оборудовали камерами видеонаблюдения и кнопкой вызова проводника.

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