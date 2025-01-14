Мужчина на блокпосту получил повестку и придумал, как избежать мобилизации: чем это закончилось

Мужчина получил повестку и решил уклониться от мобилизации. Он не пришел в ТЦК, а потому все закончилось в суде.

В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Котовского горрайонного суда Одесской области (название суда недекоммунизировано – ред.)

По данным суда, в июне 2024 года ВВК признала мужчину годным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, однако уклонился от призыва.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что впервые получил повестку в 2023 году на блокпосту. Тогда он получил отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья и проходил лечение. В 2024 году он снова прошел ВВК, которая подтвердила его пригодность к мобилизации. Житель Одесской области отметил, что уклонился от военной службы, потому что "испугался, и решил не прибывать для отправки в воинскую часть".

"Обвиняемый просил суд его строго не наказывать, отметил, что искренне раскаивается в том, что совершил преступление, просил не применять к нему реальную меру наказания, в случае возможности просил назначить штраф, отметил, что будет финансово способствовать Вооруженным Силам Украины", - говорится в объяснении мужчины.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и избежал мобилизации из-за "совета матери".

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