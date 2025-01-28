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Мужчина на улице получил повестку и категорически отказался от мобилизации: как это закончилось

Мужчина на улице получил повестку и категорически отказался от мобилизации: как это закончилось

Уклонение от мобилизации / Фото: ТСН.ua

Житель Житомирщины отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснял состоянием здоровья и уходом за сожительницей. Как это кончилось?

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. 

Об этом говорится в приговоре Ружинского районного суда Житомирской области. 

По данным суда, мужчину в апреле 2024 года признали годным к мобилизации. Тогда же ему в помещении ТЦК пытались вручить повестку, однако житель Житомирщины категорически отказался от мобилизации. 

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "повестку ему вручали на дороге в с. Крыловка Бердичевского района. Ему вручили повестку для того чтобы появиться в военкомат и на второй день он пришел. 11.04.2024 он приехал в военкомат. Его там спросили пойдет ли он служить, он отказался по состоянию здоровья. И то, что его сожительница инвалид, она глухонемая, также его мать нуждается в постороннем уходе". При этом житель Житомирщины отметил, что "решение ВВК он не оспаривал". 

Работница сельсовета на суде отметила, что сожительница подсудимого не обращалась к ним с информацией, что ей нужен уход. 

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Одесской области задержали военного ТЦК.

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