Мужчина ночевал в ТЦК, но военные части отказывались брать его на службу: что он делал

Мужчина утверждал, что получил несколько повесток, но воинские части не брали его на службу. Чем это кончилось?

В Черниговской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, получившего несколько повесток, однако воинские части отказывались брать его на службу.

Об этом говорится в приговоре Куликовского районного суда Черниговской области.

По данным суда, в июле 2023 мужчину признали ограниченно годным к военной службе. Ему несколько раз давали повестки, однако в феврале 2024 житель Черниговщины проигнорировал поход в ТЦК.

На суде мужчина рассказал, что по повестке его вызвали в ТЦК, иногда он там и ночевал. Его возили в Прилуки и Житомир, но в воинских частях не брали на службу.

"Пришла повестка, его снова повезли в Прилуки, он прошел комиссию, сказали, что им такого не надо. Его привезли обратно в Куликовку, дали повестку явиться на следующий день. Он расписался за повестку, однако заболел и на следующий день не уехал", – говорится в объяснении подсудимого.

Мужчина отметил, что болезнь — это "пребывание в состоянии опьянения".

Работник ТЦК подтвердил, что в учебных центрах подсудимого не принимали, информация об этом имеется и зафиксирована. По его мнению, причиной отказа в принятии обвиняемого в учебные центры является употребление им спиртных напитков. В каждом учебном центре есть своя приемная комиссия, свои врачи, если его там не принимают, он остается в резерве ТЦК.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и год избегал мобилизации.

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