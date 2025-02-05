Мужчина отказался от мобилизации и задонатил на ВСУ 6000 грн: помогло ли это ему

На суде житель Полтавщины заявил, что "не готов к службе". Он заявил, что задонатил на армию деньги и просил строго не наказывать. Чем это кончилось?

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

По данным суда, житель Полтавщины в мае 2024 получил повестку, однако в помещении ТЦК категорически отказался от мобилизации и не пришел в военкомат для отправки на службу.

На суде мужчина заявил, что "он действительно отказался от прохождения военной службы во время мобилизации, поскольку считает себя не готовым к военной службе и непригодным по состоянию здоровья". Житель Полтавщины заявил, что "задонатил на ВСУ 6000 грн".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации.

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