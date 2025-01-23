Мужчина отказался от мобилизации из-за "интересов семьи и православия": все закончилось неожиданно

На суде житель Одесщины утверждал, что его жена беременна третьим ребенком, поэтому он не хочет воевать. Что решил суд?

В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кодымского районного суда Одесской области.

По данным суда, мужчина в феврале 2024 года категорически отказался получать повестку и в помещение ТЦК написал отказ от мобилизации.

На суда житель Одесской области заявил, что для него "первоочередное значение имеет жена с детьми, а военная служба может поставить под угрозу его жизнь, а затем и интересы семьи". Он отметил, что его жена беременна третьим ребенком.

"Себя охарактеризовал как православного христианина, но не смог привести доводы в чем именно степень его религиозных убеждений выше уровня религиозных убеждений других военнообязанных, которые мобилизованы на военную службу и выполняют свои обязанности по защите Родины. На предложение суда не смог полностью прочитать молитву «Отче наш» или любую другую известную ему молитву, а из десяти заповедей смог назвать лишь несколько самых известных (не укради, не убей). Также не назвал имени ни одного из священников, которых, по его словам, посещал когда те проезжают в церковь в села, где живет", - говорится в материалах суда.

Жена подсудимого заявила, что решение об уклонении от мобилизации они приняли на "семейном совещании", она утверждала, что ее муж очень религиозен и каждое воскресенье ходит в церковь.

Староста села же опроверг заявления супругов о религиозности подозреваемого. Он отметил, что не часто видел мужчину в храме.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в помещении ТЦК категорически отказался от повестки.

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