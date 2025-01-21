Мужчина отказался от мобилизации из-за "решения ВВК": как это закончилось

Житель Хмельнитчины на суде утверждал, что он уклонился от мобилизации, потому что был не согласен с решением ВЛК. Что решил суд?

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Белогорского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина в октябре 2024 года получил повестку на отправку в воинскую часть, однако уклонился от призыва.

На суде житель Хмельнитчины вину поначалу возражал. Он заявил, что "не явился по повестке 3 октября 2024 года в ТЦК для прохождения военной службы, поскольку считал, что по состоянию здоровья он непригоден к военной службе. Военно-врачебная комиссия была пройдена через 5 минут, при этом он прошел не всех врачей". Впоследствии подсудимый вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и год избегал мобилизации.

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