Мужчина отказался от мобилизации из-за "шутки работников ТЦК": он поплатился

Житель Житомирщины заявил, что он решил, что вручение ему повестки — это "шутка работников ТЦК", а потому уклонилась от мобилизации. Как его наказали?

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который получил повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

По данным суда, житель Житомирщины в июне 2023 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. В октябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от призыва на военную службу.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что "не понимает, что от него хотят работники территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он имеет ряд заболеваний и больную мать инвалида II группы, за которой осуществляет уход. Наряду с этим никаких документов, которые могли бы это подтвердить, он не имеет, да и вообще такие документы не оформлял, поскольку не имеет на это времени. Подтвердил, что действительно прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан здоровым и получил боевую повестку на 07.10.2023, но воспринял это как шутку и не пришел за повесткой. Он желает проходить военную службу, но не может из-за приведенных обстоятельств".

Работник ТЦК отметил, что мужчина сообщил ему о больной матери. Тогда подсудимому дали время, чтобы оформить документы, однако он этого не сделал. Также "обвиняемый сообщал, что ему нет времени проходить военную службу, а нужно зарабатывать деньги. До сих пор от обвиняемого документов на отсрочку так и не поступило".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Читайте также: