Мужчина отказался от мобилизации, потому что его брат пропал без вести на войне: как это закончилось

Житель Житомирщины, у которого брат пропал на войне, отказался от мобилизации. Что решил суд?

В Житомирской области к 2 годам испытательного срока приговорили 29-летнего мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

По данным суда, мужчину в марте признали годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Житомирщины уклонился от от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что «действительно он прошел ВВК, по результатам которой был признан годным, но получать повестку он отказался. Дополнительно указал, что он имеет на иждивении мать и малолетнюю дочь. Также, у него есть еще брат, который пропал без вести на войне».

Суд проанализировал материалы дела и установил, что брат подсудимого в июне 2024 года во время прохождения военной службы пропал без вести в зоне боевых действий.

"Конечно, указанное обстоятельство не существовало на момент совершения обвиняемым преступления и не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава уголовного преступления, но безусловно должно быть учтено судом при назначении окончательного наказания, поскольку на сегодня это обстоятельство признано законодателем, как освобождающее от обязанности мобилизации", - говорится в пояснении суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации из-за "знакомых военных".

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