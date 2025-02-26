Мужчина отказался от мобилизации, потому что "не считает, что в Украине есть война": как это закончилось

Житель Черкасской области вернулся из учебного центра и уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что "вторжение РФ в Украину не является войной".

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Каменского районного суда Черкасской области.

По данным суда, мужчина в апреле 2023 года был направлен в учебный центр, однако там ему стало плохо и его вернули в ТЦК. Впоследствии он снова получил повестку, однако на этот раз уклонился от мобилизации.

На суде житель Черкасской области вину не признал, однако подтвердил, что не пришел в ТЦК. Он заявил, что "никому ничего не должен и не считает вторжение РФ в Украину войной. Отметил, что в осуществляет уход за матерью, так как его брат находился в рядах ВСУ. В ходе слушания дела дополнительно пояснил, что брат сбежал с военной службы, и сейчас находится дома и проживает вместе с матерью".

Работник ТЦК рассказал, что житель Черкасской области "был отправлен в учебный центр, из которого вернулся, сказав, что его не приняли по состоянию здоровья. Он дал мужчине еще одну повестку на конец апреля 2023 года, по которой он уже не явился. В начале июня 2023 года обвиняемый явился в ТЦК, объяснил, что не пришел раньше из-за болезни, и получил новую повестку, по которой также не явился. Находясь в с. Райгород, свидетель вместе с майором посетили обвиняемого, который во время разговора указал, что повестки получать будет, но появляться отказался". Другой военный добавил, что "обвиняемый, во время получения первой боевой повестки, был мотивирован и готов воевать. После направления в учебный центр, последний вернулся и заявил, что имеет туберкулез, однако подтверждающих документов не предоставил".

Суд установил, что житель Черкасской области является внутренне перемещенным лицом и злоупотребляет алкоголем.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Кировоградской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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