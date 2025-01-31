Мужчина отказался от мобилизации, потому что он "не имеет семьи и поддержки": как это закончилось

Житель Полтавщины отказался от мобилизации. Он заявил, что "у него нет семьи и поддержки". Что решил суд?
В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда Полтавской области.
По данным суда, в октябре 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему в помещении ТЦК пытались вручить повестку, однако житель Полтавщины отказался ее получать.
На суде мужчина вину признал. Он отметил, что ему "пытались ему вручить повестку для отправки в воинскую часть, однако он отказался ее получить, после чего написал отказ в получении повестки. Отказался от мобилизации потому, что переживал за свое здоровье, поскольку имел закрытую форму туберкулеза и 16 июня 2024 закончил лечение. Боится остаться инвалидом, поскольку не имеет семьи и поддержки".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации.
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