Мужчина отказался от мобилизации, потому что "воспитывает троих детей и ничего не подписывал": как это закончилось

Житель Житомирщины на суде вину не признал и придумывал разные причины, почему он уклонился от мобилизации. Как его наказали?

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, житель Житомирщины признан пригодным к мобилизации. В декабре 2023 года он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

Во время судебных заседаний мужчина сначала вину признал и настаивал, что "он воспитывает троих детей - двоих собственных и третьего, который находится на попечении его жены". Впоследствии он отказался от предварительных показаний и отрицал вину. Он заявлял, что якобы "не получал мобилизационное распоряжение и ему было неизвестно, что он подписывал".

В ходе судебного заседания была озвучена информация, что по данным Пулинского поселкового совета Житомирского района Житомирской области, опекуном несовершеннолетнего ребенка является только жена подсудимого. Суд не принял во внимание также заявление адвоката подсудимого о "неправильно оформленных документах". Там проанализировали журналы ТЦК и установили, что все было сделано правильно.

Суд учел и то, что житель Житомирщины не раскаялся и заявил о нежелании проходить службу в ВСУ. Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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