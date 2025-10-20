- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 555
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина отказался от мобилизации и заявил в ТЦК, что "лучше сесть в тюрьму": как это закончилось
На Киевщине мужчине дважды давали повестки, однако он уклонился от мобилизации.
В Киевской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Переяславского горрайонного суда Киевской области.
По данным суда, житель Киевщины в феврале и апреле 2025 года получал повестки, однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина объяснил, что никогда не служил в армии, поскольку отбывал наказание в местах лишения свободы. Житель Киевщины рассказал, что его на улице остановили военные ТЦК, он прошел ВВК и получил повестку, однако решил уклониться от мобилизации. Мужчина объяснил, что его пугает «одиночество и беспомощность в случае ранения, плена или других тяжелых обстоятельств, которые реально угрожают во время прохождения военной службы в условиях военного положения».
В апреле мужчине второй раз пытались вручить повестку, однако он снова отказался, заявив, «что готов сесть в тюрьму, а служить не пойдет».
Суд также установил, что у мужчины 4 раза судили по статье о наркотиках.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
