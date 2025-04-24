Мужчина отказался от мобилизации: он сделал громкие заявления о ТЦК, повестке и поплатился

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Днепропетровской области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.

По данным суда, в июне 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Днепропетровщины не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации. Впоследствии он написал заявление об отказе от военной службы.

Реклама

На суде прокурор отметил, что мужчина намеренно уклонился от мобилизации и не сделал ничего, чтобы исправить это. По мнению прокурора, мужчина «пытался ввести суд в заблуждение, ходатайствуя через сторону защиты о назначении почерковедческой экспертизы, зная, что именно он расписывался в повестке, а также через сторону защиты приводил другие безосновательные аргументы об отсутствии права у отдела ТЦК выдавать повестки и осуществлять мероприятия по мобилизации, а также безосновательно не соглашаясь с заключением ВВК».

Подсудимый вину отрицал и отказался от объяснять свои мотивы. Адвокат мужчины заявил, что «права его подсудимого нарушены». Он утверждал, что «ТЦК не может давать повестки, поскольку их нет в Едином реестре юридических лиц». Защитник мужчины также просил суд, если он признает его подзащитного виновным, то присудить ему испытательный срок.

Во время заседания суд отверг аргументы стороны защиты: «Суд отмечает, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что был нарушен порядок проведения ВВК, установлен неверный диагноз и т.д.; заключение ВВК обвиняемым не оспаривалось. Суд также отклоняет утверждение стороны защиты, что ТЦК не является уполномоченным лицом для вручения повесток и проведения мероприятий мобилизации, поскольку такие полномочия этого органа определены законом и никаких подтверждений обратного суду не предоставлено».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также житель Днепропетровщины должен заплатить 18 932 грн за проведение почерковедческой экспертизы.

Напомним, в Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.