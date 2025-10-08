Мужчина отказался от мобилизации, потому что "деятельность ВСУ не соответствует жизненным требованиям": его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Златопольского горрайонного суда Харьковской области.

По данным суда, мужчина прошел ВВК и ему пытались вручить «боевую повестку», однако он отказался от мобилизации.

На суде житель Харьковщины вину отрицал. Он заявил, что работает и «не является военнослужащим, по состоянию здоровья не проходил срочную военную службу, и среди членов его семьи нет лиц, которые бы занимались военным делом».

«В силу своих личных убеждений он не будет „браться за оружие“ и вступать в организацию, как следует из содержания показаний Вооруженных Сил Украины, деятельность которой не соотносится с его жизненными требованиями», — говорится в показаниях мужчины.

Житель Харьковщины заявил, что сейчас у него есть бронирование.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, кого забирают в первую очередь и куда отправляют служить после 50 лет. По словам адвоката Марины Бекало, такие мужчины обычно занимают должности логистов или водителей.