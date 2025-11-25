- Дата публикации
Мужчина отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что «другие уклоняются».
В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Конотопского горрайонного суда Сумской области.
По данным суда, житель Сумщины в июне 2025 года получил повестку, однако отказался от мобилизации.
На суде житель Сумщины вину не признал. Он отметил, что не согласен с решением ВВК о пригодности к военной службе, однако отметил, что не оспаривал это. Он добавил, что отказался от мобилизации из-за того, что «другие лица уклоняются от службы, а его заставляют идти на войну и умирать».
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Сумщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
