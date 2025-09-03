- Дата публикации
Мужчина отказался от мобилизации, потому что он "копал могилы": как это закончилось
На суде мужчина заявил, что отказался от мобилизации, потому что раньше работал на кладбище.
В Черкассах к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы.
По данным суда, мужчина 27 января 2025 года должен был прийти в ТЦК для отправки на военную службу, однако он уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал и раскаялся.
«Объяснил, что длительное время он работал на кладбище, копал могилы. Копание могил несет серьезную психологическую нагрузку, ведь требует устойчивой психики из-за постоянного столкновения со смертью, что изменило его отношение к жизни. В связи с чем он не был морально готов к прохождению службы», — говорится в материалах суда.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку у мужчины было неотбытое наказание по другому приговору суда, его окончательное наказание — 3 года и 1 месяц за решеткой.
