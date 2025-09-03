Мужчина отказался от мобилизации, потому что он "копал могилы": как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Черкассах к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы.

По данным суда, мужчина 27 января 2025 года должен был прийти в ТЦК для отправки на военную службу, однако он уклонился от мобилизации.

Реклама

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

«Объяснил, что длительное время он работал на кладбище, копал могилы. Копание могил несет серьезную психологическую нагрузку, ведь требует устойчивой психики из-за постоянного столкновения со смертью, что изменило его отношение к жизни. В связи с чем он не был морально готов к прохождению службы», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку у мужчины было неотбытое наказание по другому приговору суда, его окончательное наказание — 3 года и 1 месяц за решеткой.

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за «религиозных убеждений»