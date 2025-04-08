Мужчина отказался от мобилизации, потому что он "не понимает украинский язык": как это закончилось

В Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации / © ТСН.ua

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В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина в январе 2023 года получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако он не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

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На суде подозреваемый вину признал. Он заявил, что «работники полиции вместе с военными остановили его автомобиль и забрали у него права и документы, после чего увезли в военкомат. Затем его увезли проходить медицинскую комиссию. При этом отметил, что не владеет свободно украинским языком, поэтому отчасти понимал, что происходит. Хотя сотрудники полиции говорили с ним на венгерском языке, а в ТЦК присутствовал переводчик. Кроме того, показал, что не явился по вызову в военкомат, где ему вручили повестку, поскольку боялся за свою жизнь потому, что там на него кричали и говорили, что он оккупант».

Адвокат на суде настаивал, что его подопечный «не понимает украинский язык, а потому его нужно оправдать».

Сотрудники ТЦК отметили, что призывник не просил их предоставить ему переводчика, он является гражданином Украины и получил соответствующее образование. Они отметили, что сейчас мужчине просто выгодно делать вид, что он не понимает речи.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации.