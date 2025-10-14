ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

Мужчина отказался от мобилизации, потому что "воспитывает троих детей": его наказали

Житель Ривненской области на суде утверждал, что его нельзя мобилизовать, поскольку он содержит троих детей.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Мужчина отказался от мобилизации, потому что "воспитывает троих детей": его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Демидовского районного суда Ривненской области.

По данным суда, мужчина 16 марта 2024 года в помещении ТЦК категорически отказался получать повестку для прохождения военной службы.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что «что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, а потому имеет право на отсрочку от прохождения военной службы. Однако, такие обстоятельства не были учтены и ему работники ТЦК пытались вручить боевую повестку на отправку на военную службу». Жена подсудимого заявила, что у нее есть двое детей от другого и общая дочь. Она утверждала, что именно ее нынешний муж содержит троих детей.

«Отец ее двух старших детей с ними не общается, не оказывает ей материальной помощи на содержание детей. В суд с иском о взыскании алиментов на содержание детей от первого брака, к отцу детей она не обращалась», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал дело и признал жителя Ровенской области виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации

Дата публикации
Количество просмотров
316
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie