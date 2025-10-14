- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина отказался от мобилизации, потому что "воспитывает троих детей": его наказали
Житель Ривненской области на суде утверждал, что его нельзя мобилизовать, поскольку он содержит троих детей.
В Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Демидовского районного суда Ривненской области.
По данным суда, мужчина 16 марта 2024 года в помещении ТЦК категорически отказался получать повестку для прохождения военной службы.
На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что «что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, а потому имеет право на отсрочку от прохождения военной службы. Однако, такие обстоятельства не были учтены и ему работники ТЦК пытались вручить боевую повестку на отправку на военную службу». Жена подсудимого заявила, что у нее есть двое детей от другого и общая дочь. Она утверждала, что именно ее нынешний муж содержит троих детей.
«Отец ее двух старших детей с ними не общается, не оказывает ей материальной помощи на содержание детей. В суд с иском о взыскании алиментов на содержание детей от первого брака, к отцу детей она не обращалась», — говорится в материалах суда.
Суд проанализировал дело и признал жителя Ровенской области виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
