Мужчина отказался от мобилизации, потому что "воспитывает троих детей": его наказали

В Ровенской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Демидовского районного суда Ривненской области.

По данным суда, мужчина 16 марта 2024 года в помещении ТЦК категорически отказался получать повестку для прохождения военной службы.

На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что «что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, а потому имеет право на отсрочку от прохождения военной службы. Однако, такие обстоятельства не были учтены и ему работники ТЦК пытались вручить боевую повестку на отправку на военную службу». Жена подсудимого заявила, что у нее есть двое детей от другого и общая дочь. Она утверждала, что именно ее нынешний муж содержит троих детей.

«Отец ее двух старших детей с ними не общается, не оказывает ей материальной помощи на содержание детей. В суд с иском о взыскании алиментов на содержание детей от первого брака, к отцу детей она не обращалась», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал дело и признал жителя Ровенской области виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

