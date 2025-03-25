Мужчина по дороге в воинскую часть придумал, как избежать мобилизации: что он сделал

Житель Львовщины сбежал из автобуса, который перевозил мобилизованных в воинскую часть. Как это кончилось?

Во Львовской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, но сбежал из автобуса по дороге в учебный центр.

Об этом говорится в приговоре Сколевского районного суда Львовской области.

По данным суда, 20 марта 2024 года мужчину признали пригодным к мобилизации. Его отправили на службу в одну из воинских частей во Львовской области. Однако во время остановки автобуса, перевозившего мобилизованных, мужчина забрал свои вещи и сбежал. Попутками он вернулся домой и уклонился от мобилизации.

На суде житель Львовщины вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "во время остановки автобуса, который перевозил мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины по месту прохождения службы, 20 марта 2024 года, вблизи населенного пункта Новый Яричев Львовского района Львовской области, забрал свои личные вещи, самовольно покинул автобус, после чего попутным транспортом вернулся к месту своего жительства". Мужчина заявил, что у него больная почка и он нуждается в операции.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам испытательного срока.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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