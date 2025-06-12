Мужчина получил 4 повестки, но военные части не брали его на службу: что он делал и как поплатился

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил 4 повестки, однако несколько воинских частей отказались брать его на службу.

Об этом говорится в приговоре Чечельницкого районного суда Винницкой области.

По данным суда, житель Винницкой области летом 2024 года получил несколько повесток, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина признал, что от двух последних повесток он отказался. Объяснил, что у него больное сердце и лечился в Виннице, однако ВВК этого не учла. Он якобы пытался обжаловать решение комиссии, однако ему отказывали в этом.

«В 2015 году намеревался пойти в АТО, однако не подошел по состоянию здоровья. В 2022 году был мобилизован и направлен в Яворов, откуда тоже вернули по состоянию здоровья, однако на руки никакого подтверждающего документа причины возвращения не выдавали. Кроме того, до октября 2023 года был мобилизован в Коблево в Одесскую область, но оттуда его снова отправили из-за неподходящего состояния здоровья», — говорится в показаниях мужчины.

Работник ТЦК отметил, что действительно однажды военная часть отказалась брать на службу подсудимого, однако причина отказа ему неизвестна.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 2 годам испытательного срока.

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Напомним, диакон «Свидетелей Иеговы» получил повестку и отказался от мобилизации