Мужчина получил 5 повесток и отказался от мобилизации из-за "решения ВВК": как это закончилось

Житель Хмельницкой области получил 5 повесток, однако уклонялся от мобилизации из-за "решения ВВК". Чем это кончилось?

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил 5 повесток, однако уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчину в июле 2024 года сочли годным к мобилизации. В сентябре он получил 5 повесток, однако ни разу не прибыл в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде мужчина вину признал и заявил, что уклонился от мобилизации, потому что "не согласен был с выводом врачебной комиссии, поскольку он болеет и считает себя неспособным идти в армию".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, мужчина в помещении ТЦК категорически отказался от повестки.

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