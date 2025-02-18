Мужчина получил четыре повестки и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось

В Черниговской области мужчина получил несколько повесток, однако отказался от мобилизации, поскольку считает себя больным. Что решил суд?

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил четыре повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Варвинского райсуда Черниговской области.

По данным суда, мужчина в марте 2024 года прошел ВВК, признавшую его "ограниченно пригодным" для мобилизации. Тогда же он получил "боевую" повестку, однако так и не пришел в ТЦК. Впоследствии жителю Черниговщины давали повестку еще и в июле, октябре и ноябре. Однако он постоянно писал заявления об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину возразил. Он пояснил, что "не явился по вызову и написал заявление об отказе от прохождения военной службы, ведь у него неудовлетворительное состояние здоровья".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего три повестки, однако он отказался от мобилизации.

Читайте также: