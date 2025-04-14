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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина получил две повестки и избежал мобилизации: что он сделал

Житель Днепропетровска дважды отказался от повесток. Все закончилось в суде.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Мобилизация

В Днепропетровской области за уклонение от мобилизации осудили мужчину / © ТСН.ua

В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Петропавловского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, житель Днепропетровщины в июне 2024 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации.

Впоследствии ему пытались дать повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина отказался ее получать и уклонился от призыва. В августе 2024 года жителю Днепропетровщины второй раз пытались дать повестку, но ситуация повторилась.

На суде мужчина вину признал частично и заявил, что из-за «состояния здоровья не может быть мобилизованным».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

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