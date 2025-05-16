ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1123
Время на прочтение
1 мин

Мужчина получил две повестки и на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации: как это закончилось

Житель Черкасской области получил две повестки и отказался от мобилизации. Что решил суд?

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который получил две повестки и категорически отказавшийся от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Христиновского районного суда Черкасской области.

По данным суда, житель Черкасской области в мае 2024 года был признан годным к мобилизации. Впоследствии он получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

«Ему была вручена повестка о необходимости явки в центр комплектования, однако он на указанную дату не явился, поскольку болел. О причине неявки не сообщил, за повторной повесткой в центр не явился. Утверждает, что проходить военную службу категорически отказывается», — говорится в приговоре суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, мужчина получил повестку, вызвал полицию и отказался от службы в тылу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie