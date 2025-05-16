Мужчина получил две повестки и на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации: как это закончилось

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

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В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который получил две повестки и категорически отказавшийся от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Христиновского районного суда Черкасской области.

По данным суда, житель Черкасской области в мае 2024 года был признан годным к мобилизации. Впоследствии он получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал и раскаялся.

«Ему была вручена повестка о необходимости явки в центр комплектования, однако он на указанную дату не явился, поскольку болел. О причине неявки не сообщил, за повторной повесткой в центр не явился. Утверждает, что проходить военную службу категорически отказывается», — говорится в приговоре суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, мужчина получил повестку, вызвал полицию и отказался от службы в тылу.

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