Мужчина получил две повестки и предложение служить в тылу: он отказался и поплатился

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бердичевского районного суда Житомирской области.

По данным суда, житель Житомирской области прошел ВЛК, которая признала его ограниченно годным к военной службе. В апреле и июле 2024 года ему вручали повестки, однако мужчина отказался от мобилизации.

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На суде житель Житомирщины вину не признал. Он утверждал, что первую повестку ему не вручали, а от второй раз он действительно отказался из-за «состояния здоровья».

Работник военкомата на суд объяснил, что мужчине предлагали службу в тыловой части обеспечения, однако он дважды отказывался от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку , однако уклонился от мобилизации.