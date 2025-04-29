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Мужчина получил две повестки и предложение служить в тылу: он отказался и поплатился
Житель Житомирщины получил две повестки и уклонился от мобилизации. Каким было решение суда?
В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Бердичевского районного суда Житомирской области.
По данным суда, житель Житомирской области прошел ВЛК, которая признала его ограниченно годным к военной службе. В апреле и июле 2024 года ему вручали повестки, однако мужчина отказался от мобилизации.
На суде житель Житомирщины вину не признал. Он утверждал, что первую повестку ему не вручали, а от второй раз он действительно отказался из-за «состояния здоровья».
Работник военкомата на суд объяснил, что мужчине предлагали службу в тыловой части обеспечения, однако он дважды отказывался от мобилизации.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку , однако уклонился от мобилизации.