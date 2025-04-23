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Мужчина получил несколько повесток и с 2022 года скрывался от мобилизации: как это закончилось
Житель Тернополя с 2022 года избегал мобилизации. Что он рассказал и как это закончилось?
В Тернополе к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил несколько повесток, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.
По данным суда, в декабре 2022 мужчину признали ограниченно пригодным к мобилизации. Ему дали повестку, однако житель Тернополя уклонился от призыва в армию.
В апреле 2023 года мужчина во второй раз прошел ВВК и получил повестку, однако снова не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.
На суде житель Тернополя вину признал и раскаялся. Он заявил, что уклонился от мобилизации, потому что «не готов воевать». Мужчина просил суд не отправлять его за решетку.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.