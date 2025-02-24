Мужчина получил несколько повесток, но отказался от мобилизации из-за "решения ВВК": его наказали

Житель Хмельницкой области уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что "не согласен с решением ВВК", однако, судя по материалам дела, не обжаловал его.

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина дважды получал повестки – в мае и июле. Однако он не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде житель Хмельнитчины вину возразил. Он объяснил, что в начале полномасштабной войны сам пришел в ТЦК. Однако потом сломал ребро, а впоследствии – палец на руке. Он утверждал, что испытывает проблемы со здоровьем, а потому не "соглашается с решением ВЛК".

В мае и июле 2024 года ему снова пытались дать повестки, однако мужчина продолжал уклоняться от мобилизации. При этом житель Хмельнитчины утверждал, что в июле он пришел в ТЦК, но "его не пустил туда охранник".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорен руководитель фермерского хозяйства, который 2 года избегал мобилизации.

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