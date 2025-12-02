Мужчина получил повестку и более двух лет скрывался от мобилизации: чем все закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

Холодногорский районный суд города Харькова 28 ноября 2025 года вынес приговор в отношении военнообязанного, признав его виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (ст. 336 УК Украины). Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации

Согласно материалам уголовного производства, военнообязанный прибыл в территориальный центр комплектования (ТЦК) 7 июля 2023 года по вызову.

В тот же день он прошел медицинский осмотр военно-врачебной комиссией (ВВК) и, согласно справке № 2070 от 07.07.2023, был признан годным к военной службе.

7 июля 2023 года, в 12:58, ему под личную подпись была вручена боевая повестка. Документ обязывал его прибыть в пункт сбора ТЦК 11 июля 2023 года, в 08:00, для дальнейшей отправки на службу.

Однако 11 июля 2023 года в пункт сбора ТЦК он не прибыл, тем самым уклонившись от прохождения военной службы.

Что сказал подсудимый

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый полностью признал свою виновность и согласился с квалификацией. Он объяснил причину неявки:

«Причина неявки на отправку является нежелание воевать и он понимал что уклоняется от военной службы и проходить ее не желает».

Приговор суда

Суд квалифицировал действия жителя Харькова по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период).

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал искреннее раскаяние обвиняемого. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Несмотря на то, что обвиняемый на момент вынесения приговора получил отсрочку на основании бронирования, как оператор заправочных станций, суд учел:

Значительную общественную опасность преступления, совершенного во время военного положения и всеобщей мобилизации.

Умышленное игнорирование обвиняемым своего конституционного дол га по защите Родины в условиях вооруженной агрессии РФ.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и приговорили к 3 годам лишения свободы .