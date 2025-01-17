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Мужчина получил повестку и больше года скрывался от мобилизации: почему его отпустили на свободу

Мужчина получил повестку и больше года скрывался от мобилизации: почему его отпустили на свободу

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Мужчина уклонился от мобилизации, однако суд учел, что он донатив на ВСУ и раскался. Как наказали жителя Полтавщины?

В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, однако больше года он избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области. 

По данным суда, в октябре 2023 года мужчину признали годным к мобилизации. В ноябре 2023 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации. 

На суде житель Полтавщины вину признал и раскаялся. Он отметил, что "для отправки не явился, так как на его иждивении находится престарелая мать, которая самостоятельно не может себя обслуживать, поэтому он не может ее оставить одну". 

Суд проанализировал материалы дела и учел то, что мужчина "по месту жительства характеризуется посредственно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуществляет донаты для ВСУ, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит". Поэтому жителя Полтавщины признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, 51-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации.

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