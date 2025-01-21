Мужчина получил повестку и год избегал мобилизации: что он сделал

В Запорожье мужчина получил повестку, однако больше года избегал мобилизации.

В Запорожье к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и год уклонялся от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 16 января 2025 года (название суда недекоммунизировано – ред.).

Известно, что подсудимый работает телохранителем в одном из магазинов в Запорожье. В декабре 2023 года он был признан годным к мобилизации и дал повестку. Однако мужчина так и не пришел в ТЦК и больше года избегал мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что действительно получил повестку, однако не пришел в ТЦК, решение ВВК он не обжаловал.

"Обвиняемый отметил, что считает вывод ВЛК о его пригодности к военной службе неправильным, поскольку с 2016 года он ежегодно получал отсрочку от прохождения службы по состоянию здоровья. Мариуполе, однако его требование было проигнорировано. Вместе с тем, заключение ВЛК он не обжаловал", — говорится в материалах дела.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

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