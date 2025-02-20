Мужчина получил повестку и год скрывался от мобилизации: что он придумал и как это закончилось

Житель Тернопольщины избегал мобилизации. На суде он посетовал, что является "религиозным" и не может брать оружие в руки. Как это кончилось?

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и год избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, в феврале 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. Тогда же ему дали повестку, однако житель Тернопольщины уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что с 2014 года является прихожанином Поместной церкви Евангельских христиан-баптистов и это якобы «запрещает ему брать в руки оружие».

"Он не помнит вручалась ли ему повестка 15.02.2024. Также не помнит прибывал ли он в ТЦК 16.02.2024, поскольку он неоднократно туда появлялся. Он несколько раз показывал работникам ТЦК, что принадлежит к религиозной организации, которая не допускает пользования оружием и заявлял, что хочет проходить соответствующую службу, однако они все это игнорировали и говорили, что такие документы у них не проходят", - говорится в заявлении подсудимого.

Работница ТЦК отметила, что житель Тернопольщины категорически отказался получать повестку, о чем был составлен соответствующий акт.

Юрист из ТЦК добавила, что от подсудимого "поступало заявление о том, что он хочет военную службу заменить на альтернативную службу. Однако, альтернативная служба заменяется только тогда, когда идет срочная невоенная служба, а сейчас в стране война. Ему был послан по почте ответ, однако конверт вернулся назад".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили 44-летнего мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

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