Мужчина получил повестку и избежал мобилизации из-за "совета матери"

На суде мужчина сначала вину отрицал и заявил, что это "мать ему посоветовала" уклониться от мобилизации. Впоследствии он раскаялся. Что решил суд?

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бобровицкого районного суда Черниговской области.

По данным суда, в июле 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Он получил повестку и должен был прийти в ТЦК, однако житель Черниговщины уклонился от мобилизации.

На суде мужчина сначала вину отрицал. Он объяснил, что "неподалеку от своего хозяйства увидел военных, которые попросили предоставить им паспорт, а потом повезли в ТЦК и предложили пройти ВВК. Пройдя осмотр врачей, получил заключение о пригодности его к службе. Вернувшись в ТЦК военные ему сообщили, что 09.07.2024 он в пять часов утра должен прибыть в ТЦК и отпустили домой, но на следующий день он не прибыл в ТЦК для направления для дальнейшего прохождения службы по мобилизации, поскольку послушался мать, которая запретила ему проходить службу".

Во время судебных прений мужчина вину признал и изъявил желание служить в ВСУ.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Винницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

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